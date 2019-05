Swedish House Mafia intar Stockholm

Fakta

Består av Axwell och Steve Angello – som egentligen heter Axel Hedfors och Steven Fragogiannis – samt Sebastian Ingrosso.

Bildades 2008 och släppte debutsingeln "One (Your name)” två år senare.

Kunde ha blivit kvartett. Eric Prydz, känd för låtar som "Call on me" (2004), var till en början en del av gruppen men valde att kliva av konstellationen när bandet blev ett faktum.

Har släppt två album: "Until one" (2010) och "Until now" (2012).

Splittrades 2013 efter en avskedsturné med en sista spelning på festivalen Ultra i Miami i USA.

Efter splittringen har Steve Angello släppt musik som soloartist medan Axwell och Sebastian Ingrosso spelat tillsammans som en duo.

Den 25 mars 2018 återförenades SHM på Ultra.

Swedish House Mafia belönades med regeringens musikexportpris 2011. De har även kammat hem flera svenska Grammisar och tog hem priset i kategorin Årets dans på P3 Guld 2013.