Aldous Hardings låtar är lika ljuva som bisarra

Håkan Engström hör en artist som vinner i längden.

Aldous Harding FOLK/POP. Designer.

Det ska inte uteslutas att Aldous Harding skickats iväg i en rymdkapsel och vaknat på fel planet. Eller så föddes hon verkligen i Nya Zeeland, och hon är helt uppriktig när hon i den lika ljuva som bisarra ”Zoo eyes” inleder med att fråga Why? What am I doing in Dubai?

Den resan är kortare, men vad som verkligen rör sig i hennes huvud blir inte klarare. Fast de kryptiska texterna är inte huvudsaken, det är hennes allt softare och smidigare musik – årets album är det tredje – där hon gnuggat bort den sotiga ”gothic folk”-stämpeln och inte lika självklart anknyter till Nico eller Kristin Hersh. Men hon lyckas på ett förnämligt vis behålla mystiken och det svårgreppade samtidigt som musiken med nätta och smakfulla inslag av mellotron, piano, blås och nylonsträngade gitarrer får en bedräglig ton av normalitet. Det är en innehållsrik platta, som vinner på att du ger den tid. Ditt första intryck, vilket det än är, är bara ditt första intryck.