Alexander Agrell ger inte mycket för Wynton Marsalis musik till Buddy Bolden-filmen.

Wynton Marsalis JAZZ. Bolden (soundtrack).

Han påstås ha uppfunnit jazzen. Han togs in på mentalsjukhus 1907 och hördes aldrig av därefter. Ingen inspelning finns bevarad, om ens någon gjordes.

Så hur gör man en film om Buddy Bolden? Och hur ska musiken till bilderna låta?

Denna fredag är det USA-premiär för filmen ”Bolden”, om kornettisten från New Orleans. Den debuterande regissören och manusförfattaren Daniel Pritzker har varit närmast besatt av att få filmen klar och som miljardär har han också haft muskler nog för att driva igenom sitt projekt.

Pritzker tog avstamp i Donald M Marquis hyllade bok från 1978 om den mytiske gestalten, ”In search of Buddy Bolden”, och han intervjuade också Marquis. Som musikansvarig valdes — surpris — Wynton Marsalis, New Orleans-sonen och trumpetaren, känd för att lyfta fram den äldre (svarta) jazzen, ofta genom institutionen Jazz at the Lincoln Center.

Charles Buddy Bolden (1877-1931) har status som den första betydelsefulla jazzmusikern och jazzstilbildaren. Han stod för något nytt, därför mindes också många honom och har uttalat sig om hans spel. Rösterna kommer fram i Marquis minutiöst researchade biografi.

Bolden flyttade musiken och stilen hos de populära paraderande brassbanden, ragtime- och blueslåtarna, till scenen, att dansa till. Boldenbandet tog sig an det mesta — även den tidens populärmusik, spirituals, vals, schottis, mazurka och polka — men i sin egen stil och åtminstone bitvis på gehör, kanske helt, åsikterna går isär.

Gruppen rytmiserade också gärna om låtarna, smyckade ut och varierade melodierna (även om man inte improviserade fram regelrätta solon) och förde in en ”jazzkänsla” i musiken. Nytt.

Många New Orleans-bor har beskrivit Bolden som en showman och en som kunde spela både rått och oerhört starkt och nedtonat, känslosamt. Han ska ha berört lyssnarna på ett speciellt sätt. Och han la grunden för trumpeten som jazzens centrala instrument.

Wynton Marsalis kör så att säga Bolden genom ett 20-talsfilter. Men den tidigast inspelade jazzen är från det årtiondet, så detta är så nära Bolden vi kan komma.

Marsalis har nu komponerat en rad nya låtar till filmen och mixat in melodier som spelades i New Orleans (vissa av Bolden) vid förra sekelskiftet; ”Didn't he ramble”, ”Don't go away nobody”, ”Make me a pallet on the floor”, ”Tiger rag” och ”Funky butt”. En försvarlig dos standards fyller ut: ”You rascal you”, ”Basin street blues”, ”Muskrat ramble”, ”Russian lullaby”, ”Dinah”, ”Black and blue” och ”Stardust”. Men de skrevs 20-25 år efter att Bolden slutade blåsa och har inget med honom att göra.

Allt är rätt och ändå fel. Marsalis virtuosa gäng vet förstås hur man spelar och arrangerar New Orleans-inspirerad 20-talsjazz. Och de kryddar med de typiska sounden från den först inspelade jazzen: koklockan, glissandona, cymbalslagen, "gnäggande" brassinstrument och growlande trumpet. Men man tar nästan bara fasta på det glada och struttiga, och som musiken framförs signalerar den att livet i New Orleans runt år 1900 mest var ett party. Det var det inte och det visste inte minst Buddy Bolden.

Det spelas blues här, men det känns inte som blues. Det är mycket talande att ”Black and blue” i Ethel Waters och Louis Armstrongs versioner innehåller oerhört mycket mer av smärta, svärta och värdighet än Marsalisgruppens.

Ett specifikt irritationsmoment är Louis Armstrong-imitatören Reno Wilson på en rad spår, spår som verkligen gnuggar in i örat på en att albumet är en kopia av något annat. Exakt vad sångstilen hos just Armstrong, född 1900, har med Bolden att göra är oklart.

Ok, denna filmmusik kan nog fylla sin funktion i filmen. Och visst är det bra med en sällsynt filmsatsning på en viktig jazzmusiker. Men att bara lyssna på det här mötet mellan polerad perfektionism och glättighet blir rätt snart rent ansträngande. Välj Kid Ory, Bunk Johnson eller George Lewis i stället.