Ryktet är sant: mannen som spred ryktet om att Paul McCartney är död har dött

Discjockeyn Russ Gibbs låg också bakom klassiska Grande Ballrom i Detroit.

I direktsändning den 12 oktober 1969 fick Russ Gibbs, en inflytelserik dj på radiostationen WKNR i Detroit, ett telefonsamtal från en kille som påstod att Paul McCartney var död och att beviset fanns i Beatles egna inspelningar.

Gibbs var skeptisk, men gick med på att spela ljudkollaget ”Revolution 9” baklänges och kunde inte undgå att höra orden ”Turn me on, dead man". Snart drog han samma slutsats som uppringaren: detta är ett tecken. Paul är död.

Att påstå annorlunda är som att hävda att jorden är platt. Bevisen var ju så många!

Ryktena hade planterats i en skoltidning vid Drake University i Des Moines, Iowa, fyra veckor tidigare. Gibbs blev fascinerad av ryktesspridningen och använde sin plattform – med radiostationens ägare som påskyndare, detta gav ju fantastiska lyssnarsiffror! – för att diskutera alla dessa tecken.

Den som lyssnar nog till "Strawberry Fields forever", baklänges förstås, hör John Lennon erkänna ”I buried Paul”. Han hade dött i en bilolycka, vilket Lennon i låten ”A day in the life” sjunger om rätt ut: ”He blew his mind out in a car”.

McCartney skulle ha dött redan 1966, och ersattes av en dubbelgångare från Skottland vid namn William Wallace Shepherd. På omslagsbilden till ”Abbey Road” ser man bandet gestalta begravningsprocessionen: John Lennon längst fram i vit kostym är begravningsförrättaren, den svartklädde Ringo Starr är begravningsentreprenör, George Harrison i jeans längst bak är dödgrävaren. McCartney kommer som nummer tre i raden, men hans steg är ur fas med de andras och han är dessutom barfota, vilket sades vara i enlighet med en begravningsritual på Korsika eller Sicilien där den döde aldrig bar skor.

På folkvagnsbubblan på samma bild syns dessutom tecknen IF 28 på nummerplåten, eftersom Paul skulle ha varit på väg att fylla 28 ifall han levde.

Bland övriga avslöjande detaljer har vi bilden på sidan 5 i häftet till ”Magical mystery tour” där McCartney sitter vid ett skrivbord bakom ett anslag med orden ”I was”. På Sgt Pepper-plattan vänder han ryggen till kameran, och på uniformsjackan bär han ett emblem med bokstäverna OPD, som sägs stå för ”Officially pronounced dead” (i själva verket står det OPP).

För fem år sedan gav Russ Gibbs en längre intervju för BBC Scotland. ”Paul is alive and well, thank you”, säger han, ”because I buried him /.../ but there's always that suspicion, lurking in the back of my mind, that Paul is dead”.

Det må vara hur det vill med den saken, men Russ Gibbs har verkligen lämnat oss. Han avled på Garden City Hospital i Detroit på Valborgsmässoafton. Han blev 87 år.

Hans största insats gjorde han inte som ryktesspridare utan som konsertarrangör. Inspirerad av Bill Grahams Fillmore Auditorium i San Francisco tog han 1966 över Grande Ballroom i Detroit, där rockbandet MC5 snart blev husband och där både Iggy Pops Stooges och Ted Nugents Amboy Dukes skaffade sig scenvana.