Säsong: Kvidinge i magiskt ljus

Långfilmsdebuterande John Skoogs skildring av hembygdsorten Kvidinge är djupt originell, tycker Johan Malmberg.

Säsong BIO. DRAMA. Sverige, 2019. Regi: John Skoog. Med Aron Skog, Agnieszka Podsiadlik, Billie Åstrand, Gitt Persson. Åldersgräns: 15 år. Längd: 1.11.

När Kvidinge, den lilla byn på Söderåsens sluttning, fyllde 700 år gick uppdraget att dokumentera hembygden till fotografen och filmaren John Skoog som kommer härifrån. I det senaste numret av FLM berättar han om hur han då duktigt flyttade hem, omväxlande hängde hemma hos bygubbarna och med kidsen utanför Konsum och fick precis alla de bilder man kan förvänta sig, för att sen återge de historier som alla redan hade berättat. Men, ett tag före vernissage värjde han sig emot det stereotypa i skildringen och valde istället att presentera bilderna så att publiken fick skapa sina egna historier.

Metoden känns onekligen igen också när Skoog nu långfilmsdebuterar med ”Säsong” – som just är en väldigt egensinnig, fragmentarisk berättelse som skildrar en sommar i Kvidinge. Regissören och hans team har med bistånd av filmarens familj och släktingar kommit trakten in på livet.

Filmens ramberättelse är en lös historia om en grupp säsongsarbetande polacker. Vi följer dem från färjan över Östersjön via hur de introduceras i arbetet på gården och vidare ut på fältet och till mer privata stunder. Men det vore för mycket sagt att påstå att dessa säsongsarbetare ensamma utgör filmens kärna; snarare känns det väl som om det är deras nyvunna blick på den här platsen som Skoog tar i anspråk.

I snapshots från bygden dyker vi ned i pojkrummet där ett par killar gamear, i spelet på skärmen framför dem ses cybervärlden inifrån en traktorhytt. Vi hamnar på släktkalas. Och på Kvidinge loppis. Vi ser barn som knackar dörr i öde tunbjörkska villamattor. Och hör farbrorn som berättar om hur han en gång fick åka helikopter och då kunde se över hela Kvidinge!

Men att peka ut en linjär historia här, ger åtminstone inte jag mig in på. Jag låter det också vara osagt exakt var i gränslandet mellan fiktion och dokumentär vi befinner oss. För precis som i Skoogs närbesläktade och prisbelönta kortfilmer är det som om denna civilisation bara dyker upp i mellanrummen till vad han ägnar sitt verkliga intresse: just denna plats, just detta stycke natur. Redan i inledningsscenen talar speakerrösten ödesmättat om kossorna som gått vilse på åsen och nu riskerar att förvildas. Därefter återvänder Skoog till naturlyriska scenerier: musiklagda åkningar över sädesfälten, böljande trädkronor och skönheten i en balplastares arbete i skymningen. En bild som fanns med redan i kortfilmen ”En stund på jorden”. Skoog är inte ensam om den fascinationen, eller möjligen metaforen för krocken natur-kultur etc etc, den finländske fotografen Erkki Saikkonens färska fotobok ”Winter approaching” handlar uteslutande om ensilagebalar.

Skoog själv har pratat om sin respekt för Alain Resnais, och man kan tänka sig att det är sättet att poetiskt blåsa liv i tablåer. Men själv menar han snarare att det är sättet att kameran förmedlar en känsla av att något visas för allra första gången. Exakt den känslan förmedlar "Säsong".

Och ett högre betyg går inte att ge Skoogs parhäst, filmfotografen Ita Zbroniec-Zajts arbete. Hon har varit med honom ända sedan de tidiga kortfilmerna och gett hans invanda blick på hembygden, en känsla av att vi aldrig sett något liknande förut; en blick på naturen som om den vore besjälad. Det för tanken till exempelvis Fredrik Wenzels och Henrik Hellströms ”Man tänker sitt” eller Fredrik Edfeldts ”Flickan” – men Skoogs originalitet står i en klass för sig.

”Säsong” är en på alla vis magisk debut som lär påbörja en filmresa långt bortom Söderåsen.

John Skoog gästar visningarna på Panora i Malmö 4/5 och på Kino i Lund 7/5. I augusti sänds ”Säsong” på SVT.