Malmö

Rekordstora investeringar i startups på Minc

Året har börjat bra för bolagen i Mincs inkubatorprogram. Under det första kvartalet har bolagen tillsammans rest drygt 70 miljoner kronor i investeringar. Det är mer än vad Mincs inkubatorbolag tog in i investeringar under både hela fjolåret och 2017.

Entreprenörshuset Minc i Malmö. Bild: Jenny Leyman Nio av totalt 20 inkubatorbolag på Minc har tillsammans attraherat 70,5 miljoner kronor under årets tre första månader. Hälften av den summan hamnade hos spelutvecklaren Luau genom en investering från finska Supercell, som Sydsvenskan nyligen berättade.