Skånska hitmakarna släpper hyllningslåt till Greta Thunberg

Den 16-åriga klimataktivisten Greta Thunberg får nu ytterligare en skånsk hyllningslåt tillägnad sig. Den här gången är det Ystadsångerskan Frida Green och gänget bakom Badpojken som idag släpper ”What would Greta do”?

I februari kunde Dygnet Runt berätta att Malmöduon Låtsaspoeten och Hanutten släppt singeln ”Greta” som en hyllning till Greta Thunbergs klimatengagemang.

På fredagen var det dags för nästa skånska Greta-hyllning att släppas. När Dygnet Runt häromdagen träffade låtskrivaren Michael Saxell berättade han att han fick idén till hyllningslåten när han stod i en matbutik och skulle packa maten. Istället för att ta ännu en plastpåse gick han ut i bilen och hämtade påsar han hade där. Och så började textraden ”What would Greta do?” snurra i hans huvud.

Det har nu blivit refrängraden i sångerskan Frida Greens singel ” i sångerskan Frida Greens singel ” What would Greta do? ”. När Michael Saxell och hans låtskrivarpartner Fredrik Andersson skrivit hyllningslåten ”Johnny G (The Guidetti Song)” till fotbollsspelaren John Guidetti var det Frida Green de tog in som sångerska till Badpojkens släpp. Sedan dess har Ystadsångerskan slagit igenom i tv-programmet ”Talang” 2018 och släppt debutsingeln ”Beat em up” tidigare i år.

Michael Saxell och Fredrik Andersson är också låtskrivarna bakom Frans Melodifestivalvinnarlåt "If I were sorry".

– Greta är en omtalad tjej som vågar uttrycka och sprida sina åsikter världen över och alla unga, modiga människor förtjänar att bli hyllade och uppskattade, säger Frida Green i ett pressmeddelande.