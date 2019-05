Fantasyförfattaren George R R Martin uppger att två olika uppföljare till tv-succén ”Game of thrones” är på gång, skriver The Wrap . Bara tre avsnitt återstår av världens just nu mest framgångsrika serie, och en uppföljare som ska utspela sig före intrigen i originalet, med skådespelaren Naomi Watts i en av huvudrollerna, kommer att börja spelas in i sommar.