Madonna samplar överlevare på ny singel

Madonnas senaste singel ”I rise” från kommande albumet ”Madame X” inleds med en sampling av Emma González, en av överlevarna från skolskjutningen i Parkland, Florida i fjol, rapporterar Pitchfork . González blev uppmärksammad när hon höll ett tal där hon krävde hårdare vapenkontroll i USA under en protestmarsch kallad ”March for our lives”.