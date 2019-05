Unga kvinnliga läkare vittnar om trakasserier

Fakta

Under hösten 2017 skrev 10400 kvinnliga läkare och läkarstudenter under uppropet #utantystnadsplikt. I många av de vittnesmål som framkom under uppropet rörde det sig om fall där väletablerade och äldre manliga läkare hade trakasserat eller antastat yngre kvinnliga kollegor.

I november 2017 gjorde branschtidningen "Framtidens karriär – Läkare" en undersökning bland 1353 slumpmässigt utvalda kvinnliga läkare. Bland dem uppgav 40 procent att de i sitt arbete eller under sin tid som läkarstudent hade blivit utsatta för sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp. Bland dem hade 50 procent utsatts av en chef eller överordnad kollega och 54 procent hade blivit utsatta av en patient.

Sedan 2013 har Läkarförbundet skickat ut en enkät till nyexaminerade läkare. I år skickades enkäten ut till 415 personer och 47 procent av dem svarade. För första gången innehöll enkäten frågan utifall om läkarstudenten under studietiden blivit negativt särbehandlade på grund av sitt kön. Nästan en fjärdedel svarade att de hade råkat ut för detta.

Källa: Läkarförbundet, "Framtidens karriär – Läkare"