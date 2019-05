Da Vinci kan ha drabbats av ”klohand”

Två läkare har kommit fram till att konstnären Leonardo Da Vinci drabbades av en nervsjukdom som påverkade hans förmåga att måla under sista åren av sitt liv.

I den nya studien, som publicerats i Journal of the Royal Society of Medicine, har läkarna studerat två sentida porträtt av konstnären. Det ena ska ha gjorts av konstnärskollegan Giovanni Ambrogio Figino. På bilden sticker Da Vincis hand fram ur hans klädesplagg med insidan uppåt och händerna formade i en kloliknande position.