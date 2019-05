Utopin kan hjälpa till att bygga ekologiskt hållbart liv

Kaliforniens frihetliga hippies och det forna Jugoslaviens betongbrutalister byggde båda för framtiden, men på väldigt olika vis. Carolina Söderholm om en epok i arkitekturens historia som på djupet präglades av motsatserna.

Rå betong eller svävande bubblor av plast. Hur ska det ideala livet byggas? Socialistisk brutalism och hippiemodernism har inte mycket gemensamt. Men för båda spelade under 1960- och 70-talen arkitektur och design en avgörande roll i skapandet av en ljusnande framtid. Deras ideologi, metoder och material skilde sig drastiskt åt. Men viljan att ge form och realitet åt en mer eller mindre utopisk dröm var densamma. Om bara det fysiska ramverket var på plats, skulle resten följa.

Samtidigt som efterkrigstidens Jugoslavien anlade motorvägar, kraftverk och universitet i betong experimenterade Kaliforniens och Europas hippie- och alternativrörelser med uppblåsbara paviljonger, geometriska domer och rullande ”truckitechture” - hembyggda husbilar för en mobil livsstil. I båda fall fanns ambitionen att därigenom bygga samhörighet och framtidstro.

Å ena sidan bruket av det permanenta och monumentala som verktyg för att skapa en kollektiv identitet och optimism i det Jugoslavien som nyligen enats efter de mörka krigsårens inre och yttre strider. Å andra sidan alternativkulturens hyllande av det improviserade, nomadiska, lekfulla och tillfälliga som ett sätt att odla gemenskaper utanför västvärldens kapitalistiska system.

Om den armerade betongen var billig, snabb och närmast obegränsat formbar, var det inget mot hippierörelsens do-it-yourself-taktik.

Redan 1969 satte kulturteoretikern Stuart Hall i essän ”The hippies – an American movement” fingret på strategin. Där politiska aktivister kämpade för en långsiktig omstöpning av samhällets maktstruktur, iscensatte hippies handgripligt sina visioner om en alternativ morgondag. Varför vänta på ett liv efter revolutionen, när man kan bygga en prototyp för dess vardag idag? I västra USA, som Arizona, New Mexico och Kalifornien, cirkulerade en mängd arkitektoniska ”kokböcker” för hemmabruk, som gav recept på hjortas, husbåtar och geodetiska kupol-domer i transparent plast efter arkitekten Buckminster Fullers förebild. Till de mest kända kollektiva initiativen hör ”Drop City” i Colorado med sina rymdinspirerade, färgglada kapslar, uppfinningsrikt byggda av rivningsmaterial och bilvrak. Under åren 1965-1970 vallfärdade besökare till den ryktbara bosättningen, innan det sociala experimentet övergick i social problematik och byn lämnades att förfalla.

Utopin tycks oundvikligen förebåda sin egen undergång, tänker jag inför två relativt nya böcker i ämnet, ”Hippie modernism – the struggle for utopia” (2016) och ”Toward a concrete utopia – Architecture in Yugoslavia 1948–1980” (2018). I båda fall blir det tydligt hur lätt nybyggarårens idealism antingen stelnar i hämmande strukturer eller imploderar av såväl inre som yttre tryck. Och likväl: vilken skönhet och vilka glömda löften finns inte i dessa drömda möjligheter gestaltade i rum och form. Lägg därtill boken ”Sverige brutal” från i höstas, så gör sig kopplingen till folkhemsbygget påmind. Även på svensk hemmaplan manifesterades visionen om välfärdssamhället genom arkitektur. Med betong, tegel, metall och glas restes de institutioner och bostäder som skulle forma ett modernt och jämlikt land. Det var dessa ambitioner som under 1960-talets slut skruvades upp i tempo och skala till den ömsom banbrytande och ömsom själsdödande nybrutalismen.

Det är lätt att associera miljonprogramårens betongfrossa med dess storskaliga förorter, där byggkranens räckvidd styrde höghusens placering. Men det kan vara värt att dröja vid två av periodens mer skulpturala landmärken. Byggt för den nya tv-åldern stod Kaknästornet i Stockholm färdigt 1967, präglat av en stram arkitektonisk lek med geometriska former. Hyllie vattentorn, invigt 1973, fångar däremot upp rymdålderns estetik där det tornar upp sig över Malmönejden likt ett smäckert ufo på ben. Här finns paralleller att dra till just 1960-talets Jugoslavien, där arkitektur och skulptur inte sällan göts samman till en helhet. För flera av arkitekterna i president Titos auktoritära socialistiska stat – som stod utanför sovjetisk kontroll – framstod den skandinaviska modernismen som en förebild. Samtidigt utgjorde Jugoslavien under kalla krigets år en måltavla för USA:s ambitioner att driva in en kil i det kommunistiska östblocket. Turnerande utställningar genom landets regioner med västvärldens arkitektstjärnor som Le Corbusier, Mies van der Rohe, Frank Lloyd Wright och Eero Saarinen blev ”mjuka vapen” i strävan efter kulturellt och politiskt inflytande.

Ett lysande exempel utgör tv-tornet Avala utanför Belgrad från 1965, återinvigt 2010 efter att ha bombats av Nato-flyg under 1990-talets inbördeskrig, som slutade i landets splittring. I det hisnande tornet korsas science fiction med konstruktivism och retrofuturism, på ett sätt som visar både den jugoslaviska betongarkitekturens egenart och dess släktskap med det tidiga 1900-talets avantgarde. Att det handlar om samhällets och teknologins snabbt framväxande infrastruktur är typiskt. Dessa byggnader blir, både i rekordårens Sverige och Jugoslavien, symboler för modernitet, framsteg och tillväxt.

I Jugoslavien utvecklas emellertid inom arkitekturen två specifika men omfattande fält, ägnade åt minne och turism. De delar samma uttalade syfte: att bygga broderskap och enighet mellan den enade nationens sex regioner och dess kulturella, religiösa och etniska grupper. Kopplingen kan tyckas omaka, men i denna långa rad storskaliga byggprojekt tjänade sorg och hedonism samma mål: jugoslaverna skulle lockas ut på vägarna. Vid dessa monument och minnescenter för andra världskrigets miljontals offer, liksom i semesteranläggningarnas generösa foajéer och poollandskap, skulle bland andra serber, bosnier och kroater mötas. Numera ses dessa byggnader inte sällan som oönskade påminnelser om den kommunistiska eran, och efter nittiotalets sönderslitande krig har många av dem lämnats att förfalla. Men intresset börjar åter väckas, inte minst för arkitekten Bogdan Bogdanovićs verk. Med sitt surrealistiska, organiska och ornamentala formspråk var han en de magnifika monumentens mästare. Värd en närmare bekantskap är även Svetlana Kana Radević, en av få kvinnliga arkitekter som lyfts fram i boken. Hon blandar lokal småsten i betongen tills hennes hotell trots sin kraftfulla geometriska form mjukt tycks växa fram ur landskapet längs floden Morača i Montenegros subtropiska Podgorica.

Så här i backspegeln är det fascinerande att se hur djärvt nyskapande design och arkitektur under 1960- och 70-talen blir den statligt påbjudna patriotismens verktyg. Även i andra offentliga byggnader tas svängarna ut rejält. Helt uppseendeväckande är till exempel betongförskolan i Zagreb som med sina radikalt uppbrutna triangulära former kaxigt förebådar 1990- och 2000-talen på ett sätt som skulle gjort superdekonstruktivismens Zaha Hadid grön av avund. Budskapet var tydligt: trots minnets centrala roll hämtades den gemensamma jugoslaviska identiteten inte ur det förflutna utan i en löftesrik framtid.

Det behöver knappast påpekas att det var under en liknande devis som äldre kvarter jämnades med marken i sextiotalets svenska stadskärnor, medan jordbruksmark och småbyar lämnade plats för växande förorter. När klassamhälle och bostadsmisär skulle byggas bort höll såväl politiker som byggherrar blicken stint riktad framåt.

Det kunde vara frestande att tro att alternativkulturen i västra Europa och USA däremot förankrade sitt hägrande Utopia i det förgångna. Besatta av hantverk, odling och naturmaterial drog rörelserna i gröna vågor ut på landet eller i öknen, och vände sig mot Österlandet eller den amerikanska indianbefolkningen för andlig spis. Men det paradis som skymtade genom ett töcken av rökelse, hallucinogena substanser och sinnesvidgande rock var inte av ett förmodernt utan postmodernt slag. Det hävdar åtminstone boken ”Hippie modernism” som övertygande argumenterar för hur hippierörelsen snarare än att vända modernismen ryggen, drog nytta av dess teknologiska landvinningar. Och precis som när det gäller den jugoslaviska betongbrutalismens pendling mellan förlust, expansion och njutning, är det i paradoxerna som det blir riktigt intressant. Mot meditativ sitar-musik och den psykedeliska grafikens flört med sekelskiftets art nouveau, ställs elgitarrer och neonfärgade ljusshower.

Det förvånar inte att skånske konstnären Sture Johannesson dyker upp bland bokens pionjärer. Tillsammans med hustrun och konstnären Charlotte Johannesson driver han Galleri Cannabis på en hörna i Malmöstadsdelen Lugnet – vars skeva kåkar, utedass och historiska charm snart skulle jämnas med marken i framstegets namn. Både Sture och Charlotte Johannesson är utmärkta exempel på hur undergroundkulturen går i täten då den datorteknik som utvecklats för industrins och övervakningssamhällets syften, omvandlas för personligt och konstnärligt bruk. Nyfiket utforskar alternativkulturen nya material och tekniker och experimenterar med video, ljus och ljud i multimedia-happenings. Dessa anti-designens golden boys (för det var huvudsakligen män som tog plats på sextiotalets radikala men ack så patriarkala formscen) lyckas till och med göra den pneumatiska tekniken till sin, och därmed underminera den ursprungliga militära funktionen. Från franska Utopie-gruppens uppblåsbara teaterarenor till österrikiska arkitektkollektivet Haus-Rucker-Co:s svävande transparenta oaser, poppar den pneumatiska arkitekturen upp likt bubblor av motstånd, lek och hopp i det sena sextiotalets Europa.

Men som så ofta vänds de visionära experimenten efterhand till sin motsats. ”Wow, det är sån där sovjetisk dystopi!”, hör jag en student säga till sin kamrat som bläddrar i den tyska bokhandelns exemplar av ”Toward a concrete utopia”. Och det är inte enbart en ung generation född efter murens fall som numera har svårt att associera den spruckna betongbrutalismen med drömmen om ett samhälle byggt för framtidstro och gemenskap.

Parallellt faller alternativkulturens motvisioner på eget grepp. I det modernistiska avantgardets anda löser hippierörelsen upp gränsen mellan konst och liv. Men det dröjer inte länge förrän den anklagas att sälja ut sin själ när den genom psykedeliska affischer och skivomslag marknadsför sin livsstil, medan dess bosättningar förvandlas till turistattraktioner. Faktum är att den euforiska ”Summer of love” knappt blommat ut förrän begravningen av den sanna hippien annonseras i oktober 1967, i San Francisco-stadsdelen Haight-Ashbury, rörelsens kaliforniska hjärta.

Hur fin linjen är mellan utopi och dystopi visar såväl den jugoslaviska monumentalarkitekturens som Drop Citys förfall. Likväl märks idag en gryende insikt om såväl de arkitektoniska som sociala och - i hippierörelsens fall - ekologiska värden som ryms i dessa epoker. På svensk hemmaplan utgör böcker som ”Sverige brutal”, tillsammans med omfattande satsningar på att inventera och vårda miljonprogramårens arkitektur, tydliga tecken i tiden. Vad är värt att inspireras av, utveckla eller bevara? I den samtid som på många fronter präglas av handlingsförlamning och domedagsstämning är problemet inte för många, utan för få konstruktiva visioner. Frågan kvarstår: hur ska det ideala, socialt och ekologiskt hållbara, livet bäst byggas? Där kan utopin vara till hjälp. Men inte som frälsande totalkoncept utan kreativt verktyg.