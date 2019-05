Vid två inbrott i helgen överraskades tjuvar av boende.

En kvinna i 70-årsåldern stod plötsligt öga mot öga med en tjuv då hon kom ner från övervåningen. Där stod en man som brutit sig in via altandörren. Båda lämnade skyndsamt huset. Enligt polisanmälan sprang kvinnan in till grannen och ringde polisen. Tjuven sprang i väg med plånbok och bankkort. Händelsen inträffade i södra Lund under fredagskvällen.