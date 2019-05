”Krossa sionismen”, skanderade SSU-medlemmar i Socialdemokraternas första maj-tåg i Malmö. En okontroversiell ramsa som funnits länge inom arbetarrörelsen, påstår SSU Malmös ordförande. Svante Weyler förklarar varför det är fel.

Socialdemokraternas första maj-tåg i Malmö. Bild: Lars Brundin

Skadeglädje är inte en vacker känsla, så låt oss i stället säga att jag med tillfredsställelse noterade att till och med Ilmar Reepalu nu insett att det inte går an att ropa ”krossa sionismen” i socialdemokratiska demonstrationståg. Han fick sällskap av flera socialdemokrater som insett samma sak, och just när man väntade sig att de skånska SSU-arna skulle rätta in sig i ledet igen, så gick de till motattack.