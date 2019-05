Arkitektfirma vill skapa ny hubb för stadsmiljöfrågor

En ny hubb för diskussioner om stadsmiljö? Eller helt enkelt ett skyltfönster för en arkitektfirma? När Kjellander Sjöberg nu tagit över Stockholms auktionsverks lokaler på Engelbrektsgatan väljer de att öppna upp sitt kontor för dialog om Malmös stadsmiljö.

Form/Design Center är Malmös givna nav för diskussioner om stadsmiljö och arkitektur. Hösten 2017 tog arkitektfirman Kjellander Sjöberg initiativ till utställningen ”Commoning Kits” där med öppna samtal om staden.

När Kjellander Sjöberg nu lämnat kontoret på Saltimporten för att istället ta över Stockholms auktionsverks lokaler på hörnet Engelbrektsgatan/Tegelgårdsgatan kommer de att fortsätta arrangera samtal om stadsmiljö i sin egen shop med skyltfönster utåt gatan.

– Vi vill jobba med människorna i staden och skapa en mötesplats för dialog. Här i gaturumsmiljön blir det naturligt att öppna upp för allmänheten, säger Johan Pitura, kontorschef på Kjellander Sjöberg i Malmö.

I hörnbutiken kommer de att arrangera så kallade think tanks fyra gånger per år. Dit ska de bjuda in tre talare kring ett specifikt ämne och kan ta emot max 50 besökare från allmänheten. Men de planerar även så kallade shop talks som är mindre arrangemang för enbart inbjudna gäster .

– Vi har exempelvis haft ett shop talk om konsten i stadsmiljön. Då bjöd vi in folk från kulturförvaltningen, konstnärer och andra för att få en ny form av dialog som möjliggör att skapa bättre projekt, säger Hans Willehader som är marknadsansvarig på Kjellander Sjöberg i Malmö.

– Vi vill att alla som är delaktiga i staden ska bli duktigare på det vi gör. Vi kan inte gömma oss på våra kontor och sen dyker det upp saker i staden som ingen förstår hur det har kunnat bli så. Vi måste skapa dialog och debatt, säger Hans Willehader.