Kultur

Bildextra: Se de färgsprakande klädvalen från Met-galan

Som på alla röda mattor där superstjärnan medverkar var måndagens Met-gala inget undantag – Lady Gaga stal showen på väg in till årets modegala på Metropolitan Museum of Art i New York. Men hon hade tuff konkurrens bland de uppklädda gästerna. Se bilderna från den kitschiga galan med ”camp style”-tema här.