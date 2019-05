Fakta

Konstutbildningen ges på tio träffar under våren, en gång i veckan, och finansieras genom länsstyrelsens NAD-projekt, som går in med 1 500 kronor per deltagare.

Första kullen ställer ut tre gemensamma konstverk, en makramémobil med målade löv i lera och målningar i akvarell och akryl. Nästa höst finns möjlighet för nya deltagare att medverka.