Lotta Engberg åter till musikalscenen efter 20 år – klar för ”Grease” i Malmö

Senast Lotta Engberg stod på en musikalscen var 1999. Sedan dess har hon gjort succé som programledare för populära ”Lotta på Liseberg”. Nu gör hon comeback med rollen som den strikta rektorn Miss Lynch i Nöjesteaterns ”Grease”.

– 1999 gjorde jag musikalen ”Annie” uppe i Stockholm med Charlott Strandberg och Sven-Bertil Taube, en massa barn och några hundar. Jag har fått flera förslag på att göra musikal sedan dess, men tackat nej varje gång. Men när Julius [Malmström, Nöjesteaterns ägare] ringde och frågade mig om ”Grease” kunde jag inte säga nej, säger hon.

När musikalen har premiär på Nöjesteatern i den 3 oktober, med Caroline Johansson Kuhmunen och Anton Hagman som Sandy och Danny , syns Lotta Engberg i rollen som rektorn Miss Lynch.

– ”Grease” har funnits med mig hela livet. Den är en tidlös musikal som aldrig känns gammal. Jag har tydliga minnen av efterfester i min syrras lägenhet där vi sjöng dansade runt på sofforna till ”You´re the one that I want”, säger hon.

Hon har en stark relation till den klassiska filmen från 1978, där rektorn går under namnet Miss McGee, men har aldrig sett musikalen tidigare. Nu har hon börjat sätta sig in i manuset inför att hennes repetitioner börjar i september.

– Rektorn har en tydligare roll i musikalen än i filmen med två nummer, säger hon.

Lotta Engberg leder sedan 2004 det populära allsångsprogrammet ”Lotta på Liseberg”, vann Melodifestivalen 1987 med ”Fyra Bugg & en Coca Cola” och har nominerats till Årets kvinnliga programledare på Kristallen. För sin musik har hon kammat hem både Grammis och Guldkalv.

Men hon har även viss erfarenhet av att jobba som rektor – om än en ovanlig sådan. 2005 syntes hon som rektor i talangtävlingen ”Fame Factory” på TV3. Dessutom är hon utbildad musiklärare.

– Jag tror inte det är så stora likheter mellan mig och min roll. Enligt Bert Karlsson var jag för snäll som rektor, men jag tror att jag var rätt okej, säger hon.

Skådespeleriet är det som utmanar henne mest med rollen i ”Grease”, även om hon de senaste åren har varit en återkommande del av ”Casinorevyns” ensemble i Hässleholm.

– Jag är ingen skådis men jag har spelat i ett antal revyer de senaste åren. Jag känner ingen oro över skådespeleriet, mest längtan, säger hon.