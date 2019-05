Historiskt lågt elpris noterades

Elpriserna ligger sedan en tid på en hög nivå, men prisvariationerna är stora. Under en timme, natten till den 2 maj, noterades det lägsta elpriset någonsin på timbasis i Sverige, skriver elbolaget Bixia i ett pressmeddelande. Priset var då nere på 0,13 öre per kilowattimme (KWh), enligt företaget.

Snittpriset på el i Norden låg under förra veckan på cirka 37 öre per KWh och enligt en prognos stiger priset den här veckan till 43 öre per vecka.

Variationerna i elpriset är en följd av att mer förnybar el som är väderberoende kommer in i systemet, enligt Bixia.

Att snittpriset ligger på en ovanligt hög nivå beror på flera faktorer bland annat kylan, underskott i vattenmagasinen, ett högt marginalpris på kol samt att det pågår en revision av kärnkraftverk.