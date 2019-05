Dygnet runt

Tio nya akter klara för Malmöfestivalen

Beatrice Eli, Erik Lundin, Christian Kjellvander, Svenska Akademien och Crew of Me & You är nu klara för sommarens Malmöfestival. På torsdagen avslöjade festivalen tio nya akter.

Häromveckan presenterade Malmöfestivalen sina första artister till årets festival som äger rum den 9–16 augusti. Då var det Seinabo Sey, Little Jinder, Fricky, Joy, Jill Johnson, Amanda Ginsburg, Albin Lee Meldau, Max Jury, Kvinnoorkestern med Edda Magnason, Allsång med Malmö Opera och Tania Saleh meets Lina Nyberg.