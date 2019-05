Esplanaden-loppisen krymper men lever vidare

Maj månad är loppistid. Men hur ska det gå på Södra Esplanaden?

Backluckeloppisen vid Staffanstorpskarusellen är fortfarande jättestor, den klassiska loppmarknaden vid Södra Esplanaden desto mindre.

Men än rullar lördagskommersen på där Esplanaden möter Bankgatan.

När Sydsvenskan kommer hit vid tiotiden på lördagen cirkulerar 30-40 kunder mellan tjugo stånd. I ett av dem står Helsingborgsparet Martina Roos och Håkan Persson och intill har Håkans mamma Kerstin slagit upp sitt bord.

– Detta är första gången här för oss. Kerstin kände till denna loppisen, hon har varit här förr, berättar Martina Roos.

Paret säljer mest egna grejer, men också sådant de två har plockat upp på andra loppisar.

– Vi säljer mycket på Tradera, berättar Håkan Persson.

– Men här är det förstås helt andra priser. Och hur lågt pris man än sätter försöker folk att pruta, säger Martina Roos med ett leende.

Villkoren för loppisen på Södra Esplanaden är desamma som förra året. Man bokar, får sin plats och betalar på hemsidan lund.se. Det går också att boka i Kristallens reception.

Några speciella insatser för att få fart på denna loppis görs för närvarande inte.

– Vi har inga såna politiska uppdrag eller planer just nu. För två år sedan satsade vi på marknadsföring och byggde upp nya betalsystem, men den nedåtgående trenden som hade börjat tidigare fortsatte ändå, konstaterar gatuchefen Per Eneroth.

Enligt gatuchefen var denna loppis som populärast 2012-2013.

– Därefter har det gått jämnt och stadigt utför. Vi tror att det delvis beror på bakluckeloppisar, framför allt den vid trafikplatsen ut mot Staffanstorp. Men försäljning på Blocket spelar också in.

Per Eneroth påpekar att loppis också blivit något evenemangsbetonat, stora engångsloppisar går bra medan de permanenta loppisarna tar stryk.

– Det ordnades en loppis på Altonaparkeringen vid Stora Gråbrödersgatan för några veckor sedan och det finns planer på en större på Mårtenstorget.

En strid ström av bilar söker sig in på Staffanstorpsrondellens bakluckeloppis när vi tittar in på lördagsförmiddagen. Här kommer man tuffande oanmäld, betalar 150 kr vid entrén och rullar in.

Thomas Hagmann och Birgitta Gunnarsson säljer saker från hans pappas bostad.

– Han har flyttat till ett äldreboende och vi har väl sådär 25 lådor i garaget, säger Thomas Hagmann.

Gamla trätennisracketar trängs här med porslinsfigurer och dukar. Arlövsparet Hagmann/Gunnarsson har samma erfarenhet som helsingborgarna, att många försöker pruta oavsett prisnivån.

– Det som är bra här är att de inte släpper in köparna förrän klockan åtta, så vi har tid att packa upp och ställa i ordning. Annars dyker folk i lådorna direkt.