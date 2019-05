Vårmarknaden i Kävlinge besöktes under lördagen av uppåt 10 000 personer enligt arrangörerna. Och det blev snabbt succé för nya ölfestivalen på Unionstorget. Redan vid 18-tiden hade ett par bryggerier sålt slut på öl, enligt Tomas Persson på föreningen Kävlinge Furulund Samverkan.

Efter en heldag på Kävlinges vårmarknad kunde Malin Radoczai pusta ut vid ett bord på ölfestivalen med vännerna Linda Sparre och Alex Walther. I ett plastglas framför dem stod en gyllene öl.

– Den är honungsbaserad, säger Alex Walther.

Sällskapet hade anledning att fira. Malin Radoczai och arbetskamraterna på Tolvåkerskolans kök hade kammat hem folkets röst i det stora matslaget. Och Linda Sparre hade sålt bra med egna hobbyföretaget Biddi Bump i ett av stånden på vårmarknaden.

– Det fina vädret gjorde nog sitt, säger Linda Sparre.

Diarmiud Reidy från Eslövsbryggeriet Uncharted delade tält med Brekeriet från Malmö. Han uppskattade stämningen på ölfestivalen, som han beskrev som ”chill”. Sedan visade han upp en röd ale vid namn Frisky Fox.

– This one is popular amongst the ladies, säger han.

Kävlingebon Emil Andersson skålade med Andreas Eriksson, som tagit sig till vårmarknaden bara för ölfestivalen. Emil Anderssons favorit ur utbudet hos de åtta bryggerierna på plats var en öl från Flyingebryggeriet Pax.

– Den är ljus och fin, liksom fyllig men ändå mjuk, säger han.

Andreas Eriksson kunde inte ge lika raka besked.

– Jag har fiskminne. Men mycket har varit gott!

Arrangör bakom både vårmarknaden och ölfestivalen är föreningen Kävlinge Furulund Samverkan, som fått sponsring från flera aktörer och backning av restaurangerna Matmakarna och Lucys.

Tomas Persson från föreningen gick runt i stråhatt och hejades på från höger och vänster. Munnen pryddes av ett leende medan han delade ut matkuponger till middagsgästerna som bokat bord i öltältet. Han berättade att det vackra vädret nog hjälpt årets vårmarknad att locka rekordmånga besökare. I fjor kom 9 000.

– Jag uppskattar att här har varit 10 000 besökare, säger han.

Kommunpolitikern Stina Larsson (C) var en av gästerna som bokat bord och matservering längst in i öltältet. Hela marknadsdagen hade hon spenderat i solskenet tillsammans med kamraterna i Centerpartiet som kampanjade inför EU-valet.

– Vi fick slut på alla foldrar och ballonger, allt tog slut. Till sist delade vi ut valsedlar, säger hon och skrattar.

– Kävlingeborna har verkligen gått man ur huse.