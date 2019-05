Malmö

Högkonjunkturen försenade ny lekplats – anbudet var för högt

En ny lekplats blev försenad för att kostnaden skenade. Först kom det bara in ett in ett anbud och det var dubbelt så högt som den avsatta budgeten.

– Det är tufft för oss i en högkonjunktur, anbuden vi får in är ofta för höga, säger Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden med ansvar för bland annat gator, parker och stadens fastigheter.

När Trädgårdslekplatsen i Gyllins trädgård blev klar firades det med invigning. Det är en av de senaste på Malmös lekplatskarta. Bild: Peter Frennesson Flera anläggningsprojekt i Malmö har drabbats av få och för höga anbud, det är främst mindre och inte så akuta ombyggnader som får ligga på vänt.