Storseger för MFF efter tyst och trög start

Först en tyst manifestation under de inledande tio minuterna och en trög start. Sedan satte Markus Rosenberg i gång målfesten på Stadion.

– De första tio minuterna var riktigt tradiga, sa tvåmålskytten efter att laget inlett matchen med en nästan tom ståplatssektion.

Det slutade med en storseger mot Elfsborg på Stadion under söndagen. Men det dröjde till långt in i andra halvlek innan MFF kunde punktera matchen.

– Det är härligt när man kan stå och diskutera att saker och ting kan bli bättre när man precis har vunnit med 4–1. Det är egentligen bara en positiv sak, tyckte Markus Rosenberg som inte hade svårt att hitta förbättringspotential i hemmalagets spel.

Den första halvleken började tyst och stilla och avslutades i ett stort målvrål sedan Markus Rosenberg spräckt nollan.

På ståplatssektionen genomfördes det på söndagen en manifestation mot polisens inställning och aktioner för att komma tillrätta med bland annat pyrotekniken på läktarna.

Under matchens inledande tio minuter höll sig största delen av ståplatspubliken på supportertorget och norra läktaren var i stort sett helt tyst för att illustrera ståplatspublikens betydelse för stämningen på arenan.

– Helt klart hade det påverkan på spelet när det var helt tyst. Jag är van vid att det är fullt ös. Men jag har full förståelse för deras aktion. Det är deras enda möjlighet att göra sin röst hörd, men jag är inte helt insatt i alla deras frågor, sa Markus Rosenberg.

Lika tyst som det var på läktaren var det fantasilöst på planen under större delen av den första halvleken. Det enda som utmärkte sig var det stundtals fula spelet som bland annat renderade i ett rött kort för Simon Olsson redan i den 31:a minuten. Som ett resultat av utvisningen kom också Markus Rosenbergs ledningsmål i den 42:a minuten.

Markus Rosenberg fixade först hörnan som slogs kort till Behrang Safari som skickade ett inlägg mot Rasmus Bengtsson. Mittbacken fick inte huvudet på bollen och istället kunde Markus Rosenberg dra in 1–0 på volley.

– Över lag var det en väldigt dålig första halvlek, men sedan utnyttjade vi det betydligt bättre i andra halvlek att vi var en man mer. I första halvlek blev det inget tempo i matchen och de fick kontrollen. Efter det röda kortet tog vi kontrollen, sa Markus Rosenberg och berättade att laget i halvlek knappt valde att prata om det som varit utan istället bara fokuserade på vad som skulle förändras.

– Vi sa att vi skulle höja tempot och komma runt på kanterna och det gjorde vi i andra och där hade vi bra kontroll.

Det radades omgående upp heta chanser i inledningen av den andra halvleken. Anders Christiansen var närmast när han prickade kryssribban. Men istället kom en kalldusch när Elfsborg Stefan Ishizaki på hockeymanér styrde in en kvittering i den 57:e minuten.

Anders Christiansens replik kom bara fyra minuter senare. Ett nytt långskott skickades iväg och den här gången smet det in under ribban och borrade sig in i krysset.

Ett drömskott från distans som på nytt gav Malmö FF ledningen både i matchen och i den allsvenska tabellen.

Anders Christiansen hade även ett finger med i det avslutande 3–1-målet där han först bröt ett uppspel och sedan satte igång anfallet som Sören Rieks gjorde i den 88:e minuten.

På tilläggstid kunde Markus Rosenberg även utöka sin och laget målproduktion med ett fjärde mål efter en kontring. MFF:s skyttekung är nu uppe i sex mål på sju matcher.

Det dystra för Anders Christiansens del är att han drog på sig sin tredje varning för säsongen och blir avstängd i mötet med IFK Göteborg på torsdag. Ett möte som kan bli en seriefinal.