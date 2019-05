Ny cocktailvandring startar i Malmö

Idag firas internationella cocktaildagen runt om i världen. I Malmö passar fem cocktailbarer på att samarbeta för att locka folk. Men om en månad är det dags för en ännu större och mer organiserad cocktailtur runtom i stan.

Att alla ting i vår värld har sin egen dag har vi vant oss vid. Det gäller även drinkarna. World Cocktail Day firas den 13 maj varje år och denna gång kommer det att märkas lite extra i Malmö.

Ett samarbete mellan fem cocktailbarer i Malmö går ut på att uppmuntra folk till en drinkrunda just denna kväll. Medverkande är Kasai in the Sky (Studio), Kitchen & Table (Malmö Live), Care/Of (Fiskehamnsgatan), MJ’s och Quan (bägge på Mäster Johansgatan).

Men om en månad väntar en större och mer organiserad cocktailrunda. Det som tidigare hette Madamilen bytte i höstas namn till MovEat och har många nya planer. Nu är det klart att de i sommar kommer att sjösätta en cocktailvandring i Malmö.

Den 15 juni är det premiär för MovEat Cocktail Walk som ska vandra mellan åtta olika cocktailställen. Man träffas på nya sommarrestaurangen MJ’s in the Park på High Court vid kanalen och får där åtta kuponger samt en första cocktail. Sen kan man gå runt och smaka på minicocktails i den ordning och takt man själv väljer. Det finns även en alkoholfri cocktail-tur att välja på. De ställen som redan är klara för Cocktail Walk är MJ’s in the Park, MJ’s, Paddys, Care/Of och Kol.