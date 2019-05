Dygnet runt

Malmös musikliv får egen scen på årets Malmöfestival

Hiphopklubben Spit Spot, hyllade musikkollektivet So & Such och skivbolaget Rundgång bestämmer programmet på den nya Malmöscenen. Besökare bjuds in till yoga och meditation inuti en enorm ljusskulptur. Barnlandet förvandlas till ett kreativt konstlabb tillsammans med Skånes konstgiganter. Det är några av nyheterna på årets Malmöfestival.