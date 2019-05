Oavsett om det nuvarande regeringspartiet eller oppositionen vinner det pågående valet i Indien måste den nya regeringen verka för att skapa en enorm mängd arbetstillfällen. Det skriver Stina Götbrink, generalsekreterare för den ideella organisationen Hand in Hand Sweden.

Just nu går Indien till val – 900 miljoner indier är röstberättigade i ett val som pågår i en månad och är det största demokratiska val som genomförts i mänsklighetens historia.

Indien är inte bara världens största demokrati, landet har också den tredje största ekonomin och är om fem år det folkrikaste landet i världen.

Den 23 maj, på torsdag,ska valresultatet offentliggöras. Oavsett om det nuvarande regeringspartiet BJP eller oppositionen vinner måste den nya regeringen verka för att skapa en enorm mängd nya arbetstillfällen.

Om fem år beräknar FN att Indiens medianålder, det vill säga den ålder där halva befolkningen är äldre och halva yngre, blir 29 år. Andelen unga människor blir den största i världen.

En av de viktigaste valfrågorna är jobb till Indiens unga. Enligt olika beräkningar krävs 10–13 miljoner nya arbetstillfällen per år för att unga människor i Indien ska kunna få ett jobb när de har avslutat sin utbildning.

Båda de stora partierna, BJP och Kongresspartiet, utlovar reformer som ska bidra till att det skapas jobb. Allt från att underlätta för utländska investeringar och företagande till att starta omfattande lärlingsprogram.

Samtidigt som politiker försöker skapa förutsättningar för nya arbeten, jobbar 85–90 procent av indierna i den informella sektorn, en skuggekonomi där man inte betalar skatt eller får pension.

För Indiens fattiga utgör den informella sektorn en möjlighet, men också en risk för att bli exploaterade, till exempel i arbeten med lägre lön än den lagstadgade miniminivån.

Det finns erfarenhet och tydliga resultat av satsningar på entreprenörskap och småföretagande i Indien, som gett många människor en egen försörjning. Miljoner små företag har kommit i gång – och kunnat utvecklas. Med rätt stöd och kunskap kan människors egna krafter tas tillvara och bära långt.

Erfarenhet visar också att de små företagen, ofta drivna av kvinnor, har stor chans att överleva och växa. De gör att fler kan ta sig ur fattigdomens negativa spiral. Kvinnorna tar ett större ansvar för hela familjens välbefinnande – för varje företag som skapas räknar lokala ideella organisationer med att fem personers liv förbättras.

Det är hög tid att Indien skalar upp, ökar farten, ser till att fler småföretag föds och att många miljoner fler människor kan lämna fattigdomens värsta gissel.

Kunskapen och metoderna finns. Pengarna också, men kanske inte i den mängd som behövs. Det kostar motsvarande 900 kronor att ge en människa rätt verktyg för att kunna starta ett företag, enligt lokala frivilligorganisationer. En liten investering som ger mycket tillbaka.

I Indien har den organisation jag företräder, Hand in Hand, skapat 3,7 miljoner arbeten sedan 2002, främst på landsbygden och framför allt genom kvinnors entreprenörskap. Berättelserna är många och samstämmiga om hur familjerna har fått bättre levnadsvillkor, bättre hälsa och hur barnen har kunnat gå i skolan. En av nycklarna är självhjälpsgrupper –där uppstår gemenskap och där får kvinnorna träning i såväl företagande som olika färdigheter.

Kvinnor som tidigare levt i skuggan av sina män eller svärföräldrar får en ny värdighet när de bidrar till familjens ekonomi, de väcker respekt och deras röst blir viktig i det lokala samhället.

Under årtionden var Indien det land med flest människor i extrem fattigdom, de som lever på under 1,90 dollar per dag. Den bilden förändras nu snabbt. Istället är det gruppen arbetande fattiga, de som lever på 3,20 dollar per dag, som enligt FN:s utvecklingsprogram utgör en stor del av befolkningen – 43 procent. Det är bland dessa arbetande fattiga som initiativ för utbildning och företagande har störst chans att bidra till förändring.

I ett land med 1,3 miljarder människor, en snabb tillväxt av unga och där den informella sektorn står för de flesta jobben, behövs alla initiativ som bidrar till försörjning och till att det skapas arbeten – både från regeringen och frivilligorganisationer.

Satsningar på småföretagande och stöd till entreprenörskap är en del av lösningen på Indiens problem.

Stina Götbrink