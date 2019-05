Topplistorna: Sheeran och Bieber in som etta

Ed Sheeran och Justin Bieber går rakt in på första platsen på den svenska singellistan med sin nya låt ”I don't care”. På andra plats kommer Avicii-låten ”Tough love” featuring Agnes och Vargas & Lagola. I toppen av albumlistan ligger, som tidigare, Billie Eilish.

Album

1. (1) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go?”

2. (2) Hov1: ”Gudarna på Västerbron”

3. (3) Ricky Rich & Aram Mafia: ”Shhh”

4. (Ny) Dan Hylander & Raj Montana band: ”Indigo”

5. (9) Avicii: ”Avici (01)”

6. (Ny) Bob Hund: ”0-100”

7. (4) Dree Low: ”No hasta mañana 2”

8. (7) Mares: ”Sunnanvind”

9. (Ny) Whitesnake: ”Flesh & Blood”

10. (17) Avicii: ”True: Avicii by Avicii”

11. (8) Pink: ”Hurts 2b human”

12. (12) Hov1: ”Hov1”

13. (Ny) Familjen Sigfridsson: ”Allt börjar på nytt”

14. (15) Veronica Maggio: ”Satan i gatan”

15. (10) Molly Sandén: ”Större”

16. (11) ZE: ”Sverige vet”

17. (13) Billie Eilish: ”Don't smile at me”

18. (16) Arianda Grande: ”Thank U, next”

19. (18) Ant Wan: ”Wow”

20. (28) Avicii: ”Stories”

Singlar:

1. (Ny) Ed Sheeran och Justin Bieber: ”I don't care”

2. (Ny) Avicii featuring Agnes och Vargas & Lagola: ”Tough love”

3. (1) Avicii featuring Aloe Blacc: ”SOS”

4. (2) Lil Nas X: ”Old town road”

5. (Ny) Hov1: ”Ma chérie”

6. (5) Billie Eilish: ”Bad guy”

7. (3) Einár: ”Rör mig”

8. (6) Veronica Maggio: ”Tillfälligheter”

9. (4) Molly Sandén: ”Rosa himmel”

10. (8) Hov1: ”Dö ung”

11. (10) Shawn Mendes: ”If I can't have you”

12. (7) ZE: ”74 bars”

13. (9) ZE featuring Owen: ”Herren på täppan”

14. (11) Mares. ”Sunnanvind”

15. (Ny) Felix Sandman och Benjamin Ingrosso: ”Happy thoughts”

16. (17) Kygo och Rita Ora: ”Carry on”

17. (13) Lady Gaga och Bradley Cooper: ”Shallow”

18. (12) Hov1: ”Vindar på Mars”

19. (26) Ricky Rich och Aram Mafia: ”Rika”

20. (15) Einár featuring K27: ”Fusk”

Källa: GLF