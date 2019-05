Knarkhund kommer till Lommafesten

Den 23 till 26 maj är det dags för årets upplaga av Lommafesten. Bland årets evenemang finns ett besök från Tullverket med en narkotikasökhund.

Sedan 1986 har det kvinnliga nätverket ”Inner wheel” samlat in pengar som man donerat till Tullverket för inköp av narkotikasökhundar.

Under 2018 hade Tullverket 27 hundar i tjänst som köpts in och tränats upp med pengar från Inner wheel. De 27 hundarna medverkade under 2018 till 812 narkotika- och dopningsbeslag har kunnat göras vid 640 beslagstillfällen. Det motsvarar besparingar för samhället på cirka 825,5 miljoner kronor, enligt föreningen.

För att visa upp sin verksamhet och resultatet av den har lokalföreningen Inner wheel Burlöv, vars medlemmar främst bor i Lomma kommun, ordnat så att en tulltjänsteman och narkotikasökhund kommer till Lommafesten den 25 maj. De finns på plats mellan klockan 13 och 15.

– Vi tycker att det här är frågor som berör alla oberoende av var man bor, ålder eller kön. Nu får vi möjlighet att presentera oss som klubb och visa upp det här samhällsnyttiga projektet, säger Maimo Widesjö, Inner wheel Burlöv.