Fotboll

Oavgjort i nykomlingsmötet

Två nykomlingar i stort behov av att plocka poäng. Men det blev ingen vinnare, utan en pinne var när AFC Eskilstuna stod för en sen kvittering mot Helsingborg till 1–1. – Det var speciellt, säger Eskilstunas poängräddare Gustav Jarl till C More, fostrad i just Helsingborg.

Varken AFC Eskilstuna eller Helsingborg har haft en särskilt lyckad comeback i fotbollsallsvenskan så här långt. Inför matchen låg Eskilstuna på nästjumboplats, med Helsingborg tre poäng före i tabellen – och mötet betydde mycket för båda nykomlingarna.