Musikprofilen Tommy Hansson död

En av Malmös allra första popstjärnor, Tommy Hansson, känd bland annat som låtskrivare i Namelosers, har avlidit. Han blev 73 år gammal.

The Namelosers tog rocken till Malmö på 60-talet och turnerade med dåtidens storheter som The Kinks, Chuck Berry och The Shadows. En inom Malmömusiken legendarisk vecka då bandet festade tillsammans med Rollings Stones i en lägenhet på Fersens väg blev 2005 utgångspunkt för ”Rolling Like A Stone”, en dokumentär av Stefan Berg och Magnus Gertten.

Namelosers hette från början Beatchers och var föga förvånande mycket Beatlesinspirerade i början av karriären, men bandet hittade sitt eget sound. ”New Orleans” blev den största hitten innan gruppen splittrades 1967.

Tommy Hanssons nästa steg i livet blev även det Beatlesinspirerat. Han gav sig ut på en lång resa i Asien och lärde sig meditera hos britternas guru Maharishi Mahesh i Indien.

– Jag fick en doft av något annat, fantastiskt behagligt tillstånd, i en otroligt vacker natur, sa han i en intervju med Sydsvenskan i samband med 65-årsdagen 2010.

Vännen och tidigare Expressenjournalisten Olle Berggren beskriver Tommy Hansson som en ”ödmjuk och snäll kille” med en fantastisk sångröst och som älskade scenen.

– Det fanns ju många band i Malmö vid den tiden, men Namelosers hade allt. De satte en mall för vad Malmörocken skulle bli senare med Wilmer X, Problem och Dalaplan. Alla de banden har ett släktskap med Namelosers, säger han.

Artistkarriären fortsatte för Hansson 1972 i den svenska uppsättningen av Jesus Christ Superstar med Agneta Fältskog som Maria Magdalena och Bruno Wintzell som Jesus. Själv beskrev han senare arbetet med musikalen som det ”bästa jobbet jag haft”.

Senare flyttade han till Stockholm där han bildade familj på 90-talet innan han flyttade tillbaka till Malmö. Tommy Hansson blev 73 år gammal.