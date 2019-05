Huaweis Lundakontor i kläm i handelskriget mellan USA och Kina

Telekomjätten Huawei har hamnat mitt i skottgluggen i handelskriget mellan USA och Kina. I förra veckan kom en order från USA:s president Donald Trump om ett nationellt nödläget inom telekom, där Huawei utmålades som en säkerhetsrisk.

Igår kom det verkliga dråpslaget där Google bryter sitt affärssamarbete med Huawei. Det betyder bland annat att Huawei förlorar tillgången på operativsystemet Android samt tre viktiga applikationer: Google Play, Gmail och Youtube.

– Det är inte så att det är en dödsstöt för oss men det är självklart att vi vill fortsätta vara en del av ett globalt ekosystem och inte tvingas begränsa vem vi får samarbeta med, säger Huaweis Sverige-vd Kenneth Fredriksen till Dagens Industri.

Sedan 2010 har Huawei ett utvecklingskontor i Lund och frågan är förstås om det kommer drabbas av USA:s frontalangrepp på bolaget. Sydsvenskan har försökt att nå kontoret utan framgång.

På kontoret i Lund arbetar ett 50-tal personer med bland annat forskning inom chipdesign och 5g-teknik. Så sent som i höstas skrev nyhetsbyrån Rapidus att kontoret fick ansvar att utveckla teknik för övervakningskameror. Inom 5g är just uppkoppling av olika saker ett viktigt område som till exempel just kameror.

Även om det senaste utspelet från USA och Google mest rör Huaweis telefoner är även Huaweis försäljning av stora nätverk, där Lundakontoret alltså indirekt är beroende av, också hotat. Flera länder, med USA i spetsen, har svartlistat Huawei som leverantör. Även flera underleverantörer, vid sidan av Google, har meddelat att det avslutar sina affärsförbindelser med den kinesiska telekomgiganten.

– Om USA stoppar all export av halvledare och komponenter till Huawei kommer bolaget troligtvis inte att överleva, skriver Analyshuset Gavekal Research i en kommentar.