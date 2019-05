Så är Tarantinos film om Manson-morden

Mattias Oscarsson rapporterar från Cannes.

Quentin Tarantinos film om Manson-morden och Hollywood år 1969, ”Once upon a time in Hollywood” är med råge den hetaste premiären i Cannes i år. Det var extra hårt tryck när Brad Pitt och Leonardo DiCaprio traskade på röda mattan under tisdagskvällen. Vi journalister fick en särskild hälsning uppläst från regissören: snälla avslöja inte handlingen. Utan att spoila för mycket kan jag säga att redan titeln avslöjar en hel del. Det här är en saga som förhåller sig väldigt löst till verkliga händelser. En ultravåldsam saga, så klart.