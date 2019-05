Gustaf Kjellvanders band återförenas med gästsångare vid jubileumsfest

Skivbolaget Adrian Recordings ställer till med stor 20-årsjubileumsfest i Malmö i höst på tre olika konsertställen. Flera Malmöband som inte stått på scen på länge återförenas och ett av dem är avlidne Gustaf Kjellvanders band The Fine Arts Showcase som ska stå på scen med olika gästsångare.

1999 var året då Hultsfredsbon Stefan Nordmark beslutade sig för att ge ut det lokala bandet Sharifs debutalbum och därför startade skivbolaget Adrian Recordings. I Sharif spelade Magnus Bjerkert och när Stefan Nordmark tragiskt gick bort tog Bjerkert över skivbolaget som idag har vuxit till att bli en maktfaktor inom svensk indiemusik. Bland banden som Adrian givit ut finns Emil Jensen, Alice Boman, David & The Citizens, Edda Magnason, This is Head, Familjen, Medborgarbandet, The Bear Quartet och Ulf Sturesson. Nu senast har de även givit ut Bob Hunds nya album.