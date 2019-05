May lägger fram brexitplan – en fjärde gång

Samtidigt hårdnar motståndet mot den konservativa premiärministern Theresa May, enligt BBC News . Flera av Mays partikamrater, däribland den EU-skeptiske parlamentsledamoten Nigel Evans, väntas under dagen be Toryledningen om tillåtelse att hålla ett misstroendevotum mot den hårt ansatta partiordföranden. En sådan omröstning är egentligen inte möjlig förrän tidigast i vinter, eftersom May överlevde en likadan votering i december, och reglerna säger att det måste gå tolv månader innan nästa kan hållas.