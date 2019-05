Populister hoppas på smakstart

Populister och EU-kritiker hoppas på en smakstart när EU-valet inleds i Nederländerna och Storbritannien. Men också de varmaste EU-anhängarna känner hopp, när allt fler väljare visar sitt missnöje med de styrande.

Utanför centralstationen i Amsterdam står nederländske socialdemokraten Paul Tang och kampanjar in i det sista för en plats i EU-parlamentet.

– Orättvisorna är stora och växer allt mer. Folk har svårt att hitta lägenheter och långsiktiga jobb, säger Paul – som plötsligt får sällskap av självaste partiledaren Lodewijk Asscher, som är på väg till tåget.

– Jag är väldigt optimistisk. Det är en socialdemokratisk comeback på gång, säger Asscher till TT.

Liksom i en rad andra EU-länder har annars Nederländernas S-parti – PVDA – upplevt en rejäl kräftgång på senare år. Men två år i opposition har uppenbarligen gjort partiet gott. Nu ökar siffrorna igen, inte minst med hjälp av att förre utrikesministern Frans Timmermans är de europeiska socialdemokraternas samlade toppkandidat i valet.

– Frans har varit väldigt imponerande, men vi har också ett mer optimistiskt och modernt budskap nu, hävdar Asscher.

I Nederländerna har annars mycket av kampanjen handlat om det snabbväxande nya populistpartiet Forum för demokrati (FVD) som under den utåtriktade partiledaren Thierry Baudet nu kämpar om att bli störst av alla när nederländarna under torsdagen röstar i EU-valet.

Den EU-skeptiske 36-åringen har placerat landets ”gamle” frontfigur på populistsidan, hätskt islamkritiske Geert Wilders, rejält i skymundan.

– Baudet tar många röster, inte bara från Wilders utan också från mittenhögern. Baudet är mer av en intellektuell, medan Wilders främst lockar inom arbetarklassen, säger Pieter Cleppe från den konservativa tankesmedjan Open Europe.

I Storbritannien, som också EU-röstar på torsdagen, finns en liknande utveckling. Det gamla populistpartiet Ukip har rasat ordentligt, när opinionen i stället svängt över till förre Ukipledaren Nigel Farages nya parti – Brexitpartiet.

Farage ligger en bra bit över 30 procent i opinionsmätningarna, medan regerande Konservativa partiet i en Times-mätning landar så lågt som på 7 procent.

I både Storbritannien och Nederländerna grubblas samtidigt rejält över hur många som egentligen kommer att rösta.

– Det är min största oro. Senast var det bara drygt 30 procent. Jag hoppas att siffrorna blir bättre nu, säger Sabine från nederländska miljöpartiet Groen Links som också kampanjar utanför centralstationen i Amsterdam.

– Jag är rädd för att jag kommer att bli besviken – men jag hoppas fortfarande.

Fakta EU-valet 2019 Val till EU-parlamentet hålls i samtliga 28 medlemsländer – inklusive Storbritannien – då totalt 751 ledamöter ska väljas, fördelade i enlighet med medlemsländernas storlek. Så här röstar länderna (med antalet mandat inom parentes): * Torsdag: Nederländerna (26) och Storbritannien (73). * Fredag: Irland (11) och Tjeckien (21). * Lördag: Malta (6), Lettland (8), Slovakien (13) och Tjeckien (21). * Söndag: Belgien (21), Bulgarien (17), Cypern (6), Danmark (13), Estland (6), Finland (13), Frankrike (74), Grekland (21), Italien (73), Kroatien (11), Litauen (11), Luxemburg (6), Polen (51), Portugal (21), Rumänien (32), Slovenien (8), Spanien (54), Sverige (20), Tyskland (96), Ungern (21) och Österrike (18). Fotnot: I Tjeckien är vallokalerna öppna under både fredagen och lördagen. När – och om – Storbritannien lämnar EU kommer antalet mandat totalt att minska till 705.

Fakta: Opinionsläget i Nederländerna

Så här ser opinionsläget ut i Nederländerna inför EU-valet:

Parti stöd i valet 2014 snittstöd nu VVD (liberalt) 12,0 15,8 FvD (högerpopulistiskt) deltog ej 14,5 PVDA (socialdemokratiskt) 9,4 12,0 CDA (kristdemokrater) 15,2 11,1 GL (miljöparti) 7,0 9,9 D66 (liberalt) 15,5 7,8 CU-SGP (kristna) 7,7 6,7 PVV (högerpopulistiskt) 13,3 6,2 SP (vänsterparti) 9,6 4,4 PVDD (djurrättsparti) 4,2 3,9

Fotnot: Stödet just nu bygger på siffror från mätinstituten Ipsos, I&O och Peil. Nederländerna har totalt 26 mandat i EU-parlamentet. Ytterligare tre ledamöter kommer att tillträda när – och om – Storbritannien lämnar EU.

Fakta: Opinionsläget i Storbritannien

Så här ser opinionsläget ut i Storbritannien inför EU-valet:

Parti stöd i valet 2014 snittstöd nu Brexitpartiet deltog ej 32,3 Labour 24,7 20,8 Liberaldemokraterna 6,7 15,5 Konservativa partiet 23,3 10,8 Gröna partiet 7,7 8,0 Change UK deltog ej 4,3 Skotska nationalistpartiet 2,4 3,7 Ukip 26,8 2,5 Plaid Cymru 0,7 1,0

Fotnot: Stödet just nu bygger på siffror från mätinstituten You Gov, Com Res, Opinium Research och Hanbury. Eftersom mandaten fördelas via regionala valkretsar kan – och väntas – partier som skotska SNP, walesiska Plaid Cymru och nordirländska DUP och Sinn Féin få mandat, trots låg nationell andel av rösterna. Storbritannien har totalt 73 mandat i EU-parlamentet.