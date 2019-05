Tre till sjukhus efter lägenhetsbrand på Katrinelundsgatan

Räddningstjänsten larmades till branden vid 03.30 på tisdagsnatten.

Räddningstjänsten larmades till en lägenhet på Katrinelundsgatan under natten till onsdagen. Branden ska, enligt inringaren, ha uppstått i ett eluttag i köket.

Räddningstjänsten satte in rökdykare och tre personer har fört till sjukhus. Alla som bor i lägenheten ska vara ute. Lägenheten ligger på första våningen och familjen som bor i lägenheten kunde räddas från balkongen. Trapphuset ska inte ha fått rökskador då rökdykarna kunde gå in via balkongen och inte behövde öppna dörren till lägenheten.

Branden i köket har varit omfattande och skadeläget för de drabbade är okänt.

- Enligt informationen jag har från räddningstjänsten så var de klara strax efter 04. Det finns ingen misstanke om brott i nuläget, säger Mikael Lindh, vakthavande befäl hos polisen.