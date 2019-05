Klimatstrejk i över hundra länder

Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet fortsätter att inspirera och inför EU-valet genomförs strejker i mer än hundra länder. – Jag har lärare som ogillar det, men de har börjat anpassa sig. De förstår vad jag gör och varför jag gör det, säger Isabelle Axelsson som brukar skolstrejka varje fredag.

Efter skolans slut på Kungsholmens gymnasium i Stockholm har elever samlats i bildsalen för att tillverka plakat och banderoller. Där skrivs slagord som ”eco not ego” och ”rösta grönt”. Plakaten ska användas under fredagen den 24 maj, då den andra globala strejken arrangeras av organisationen Fridays for future. Enligt rörelsen deltog 1,8 miljoner personer vid den senaste strejken i mars.

– Jag hoppas på att det blir ännu större denna gången, säger eleven Isabelle Axelsson, 18 år.

Fredagens strejk kommer att ske på minst 109 orter i Sverige och i över 100 länder runt om i världen. Rörelsen har växt med inspiration av den skolstrejk som Greta Thunberg startade tre veckor före riksdagsvalet 2018.

– Hennes strejk har satt i gång en kedjereaktion som visar att vi inte är maktlösa. Hon är en person man kan relatera till, samtidigt som hon kommer med kalla fakta och lever som hon lär, säger Isabelle Axelsson.

Med strejkerna vill rörelsen uppmana politiker och riksdagen att tydliggöra vad de gör för att följa Parisavtalet och för att nå målet att stoppa uppvärmningen under 1,5 grader.

Strejkens datum, tätt inpå EU-valet, är noga satt.

– Tanken är att nå ut och påverka för att få folk att ta sig till valurnorna för att rösta för klimatet. Vid det senaste EU-valet röstade 51 procent i Sverige, så varje enskild röst är viktig. Men vi är partipolitiskt obundna och uppmanar till att man själv kollar upp vilka partier som arbetar för klimatet och rösta utifrån det, säger Isabelle Axelsson.

Hon brukar själv klimatstrejka på Mynttorget varje fredag.

– Skolan var negativt inställd till det från början och jag har lärare som ogillar det, men de har börjat anpassa sig. Lärarna förstår vad jag gör och varför jag gör det. De respekterar det, även om de hellre skulle se att jag var i skolan.

– Jag gör fortfarande allt skolarbete, men jag pluggar ikapp på lördagarna.

TT: Känns det som att ni får er röst hörd?

– Ja, jag tycker att vi får vår röst hörd. Fler intresserar sig för klimatfrågan, även de som tidigare inte tyckte att det var viktigt. Samtidigt är inte politikerna tydliga med vad de gör för klimatet, därför är det viktigt att vi gör det här, svarar Isabelle Axelsson.

Fakta Strejk för klimatet Fredagen den 24 maj hålls en global strejk för klimatet. Strejken arrangeras av ungdomsrörelsen Fridays for future som inspireras av skolstrejken för klimatet som Greta Thunberg startade den 20 augusti 2018. Budskapet är bland annat att Parisavtalet ska följas och att uppvärmningen ska stoppas under 1,5 grader. Under den senaste stora globala strejken för klimatet, den 15 mars i år, deltog 1,8 miljoner personer från mer än 125 länder, enligt Fridays for future. Källa: Fridays for future