Tågtrafiken inställd mellan Lund och Hässleholm i helgen

Anledningen är att det genomförs ett kontaktledningsarbete på sträckan.

Under helgen ställs all tågtrafik in mellan Lund och Hässleholm. Skälet är att det genomförs ett kontaktledningsarbete på Södra stambanan. Öresundståg och Pågatåg på sträckan ersätts av buss medan SJ:s tåg leds om på andra sträckor.

”Arbetet har hittills gått väldigt bra och vi ligger i fas med tidplanen. Nu håller vi på med efterarbeten som tyvärr innebär ytterligare en avstängning”, säger Henrik Andersson, projektledare Trafikverket i ett pressmeddelande.

Sträckan är avstängd från lördag klockan 01.15 till måndag klockan 03.00.