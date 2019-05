Ave på er, doktorer!

En kanonsäker Lundatradition – i år med 244 deltagande, nydisputerade doktorer.

Strax innan lunch fylldes kvarteren runt Domkyrkan av ovanligt högtidsklädda män och kvinnor. En annan del av festligheterna – kransflickorna – värmde upp på eget håll i Stadsbiblioteket.

Totalt runt 250 doktorer skulle bekransas och hyllas. Allra flest kom från medicinska fakulteten (99 enligt det officiella programmet).

Minst antal kom från teologi, som levererade duon Mikael Hermansson och Arne Olsson. Den förre är nu expert på relationen mellan svenska kyrkan och Church of England under 1900-talets första del, den andre har studerat konflikter i församlingar under åren 1970-2015.

18 jubeldoktorer uppmärksammades med anledning av sina avhandlingar från läsåret 1968-1969. Bland dem fanns 13 på plats. Äldst i gänget var förmodligen Arne Remgård, 90 år, som 1968 blev doktor på en avhandling om Carl Gustaf Tessin och 1746-1747 års riksdag.