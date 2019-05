Fotboll

Linnérs miss gav oavgjort i Sundsvall

AIK:s guldmålvakt Oscar Linnér blev stor syndabock borta mot Gif Sundsvall. 22-åringen tappade in David Bataneros skott från drygt 20 meter och det fotbollsallsvenska mötet slutade 1–1.

– Det var tungt, sade AIK:s Tarik Elyounoussi till C More.

Det var i den 42:a minuten av mötet på ett regnigt NP3 arena i Sundsvall, vid ställningen 1–0 till AIK, som bortamålvakten Oscar Linnér strulade till det.