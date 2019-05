Nya filmer från Pedro Almodóvar, bröderna Dardenne och Ken Loach klara för svensk biopremiär.

Ikväll delas Guldpalmen ut, och favoriterna är Céline Sciammas ”Portrait of a lady on fire”, Bong Joon Hos ”Parasite” och Pedro Almodóvars ”Pain and glory”. Åtminstone om man ska tro den tunga kritikerpanelen i branschtidningen Screen, där dessa tre filmer får högst genomsnittsbetyg. I botten ligger något överraskande välkända namn som Xavier Dolan (”Matthias & Maxime”) och Abdellatif Kechiche (”Mektoub, my love: Intermezzo”).

Nu är det ju inte kritikerna som delar ut kvällens priser utan en jury som leds av Alejandro González Iñárritu, med flera tunga regissörsnamn som Pawel Pawlikowski och Yorgos Lanthimos. Och genom åren har jury och kritiker tyckt väldigt olika. ”Min pappa Toni Erdmann” slog betygsrekord på Screens panel, men åkte hem tomhänt från 2016 års gala i Cannes.

De tre toppkandidaterna, och många andra filmer på årets festival är klara för svensk biopremiär. Här är en lista:

Guldpalmen-tävlingen:

”The dead don't die”, Jim Jarmusch, USA.

”Portrait of a lady on fire”, Céline Sciamma, Frankrike.

"Once upon a time in Hollywood”, Quentin Tarantino, USA.

"Pain and glory”, Pedro Almodóvar, Spanien.

"Young Ahmed", Jean-Pierre och Luc Dardenne, Belgien.

”A hidden life”, Terrence Malick, USA.

”Les Misérables”, Ladj Ly, Frankrike.

”Sorry we missed you”, Ken Loach, Storbritannien.

”Parasite”, Bong Jon-Hoo, Sydkorea.

Sidosektioner, eller utanför tävlan:

”And then we danced”, Levan Akin, Sverige.

”Rocketman”, Dexter Fletcher, Storbritannien.

”The bear's famous invasion”, Lorenzo Mattotti, Italien.

”Vivarium”, Lorcan Finnegan, Irland.

”Wounds”, Babak Anvari, USA (Får premiär direkt på Netflix).

”A white white day”, Hlynur Palmason, Island.

”Give me liberty”, Kirill Mikhanovsky, USA.

”Diego Maradona”, Asif Kapadia, Storbritannien.