Staffanstorp

Väg stängdes av efter singelolycka

Vid 02-tiden under natten mot söndagen körde en bilist in i ett räcke på väg 11, och trafiken fick stoppas under en längre tid under bärgnings- och saneringsarbetet.

Klockan 01.59 fick Sos alarm samtal om en singelolycka väster om Staffanstorp.