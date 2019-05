Långa köer på E6:an söder om Helsingborg – i morgon stängs vägen av helt

Vågplattorna, som ska hjälpa polisen ta fast olagligt tunga lastbilar, har gjort sitt. Nu ska Trafikverket plocka bort dem från vägen – och stänger av en del av E6:an under måndagen och tisdagen.

På tisdag den 28 maj stänger Trafikverket E6:an mellan trafikplats Rydebäck och trafikplats Helsingborg södra, i norrgående riktning.

Anledningen är att vågplattor, som använts för att väga tunga fordon på vägen, ska plockas bort.

2015 installerades vågplattorna för att larma polisen om större fordon med otillåten övervikt. Men enligt Trafikverket har plattorna påverkat trafiken och avinstalleras därför. I november förra året föll exempelvis en av plattorna ned i det schakt det var monterat i och skadade fyra bilar som körde ned i det hål som bildades.

Läs också Därför öppnades ett stort hål i motorvägen utanför Rydebäck

”Vågplattorna som ska bort har fungerat väl men kräver stora insatser med kalibrering och service i vägbanan vilket krävt stora insatser vid underhåll. Det innebär i sin tur risk för omfattande störningar i trafiken, en risk vi nu bygger bort”, säger Van Thai, Trafikverkets projektledare i ett pressmeddelande.

Men redan under måndagen inledde entreprenören en del förberedande arbete inför morgondagens jobb. Fram till klockan 15 under måndagen är därför ett körfält i norrgående riktning avstängt vilket lett till långa köer under dagen.

Tisdagens arbete pågår mellan klockan 09 och 21 och trafiken leds då om via väg 1360, 1350, 1370 och 109 (Landskronavägen och Rausvägen).