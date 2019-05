Dygnet runt

The Weather Girls blir dragplåster på Malmö Pride i sommar

”It’s raining men” kommer att ljuda över Malmö under Prideveckan i sommar. Nu är det nämligen klart att amerikanska The Weather Girls blir dragplåstret under Malmö Pride som i år siktar på att bli en bredare festival men med tydlig queer-inriktning.

The Weather Girls och Rickard Söderberg blir två av dragplåstren till sommarens Malmö Pride. Det senaste årets kalabalik inom Malmö Pride har kommit olämpligt eftersom organisationen samtidigt måste förbereda sig inför megaevenemanget World Pride som ska arrangeras i Köpenhamn och Malmö i augusti 2021. Men nu har lugnet börjat lägga sig över organisationen och nya personer är på plats för att driva arbetet framåt.