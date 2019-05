Åklagaren kräver 14 års fängelse för mannen som misstänks vara en av tre gärningsmän vid dådet på innergården till Censorsgatan – där fyra män besköts i en bil. En av dem dog, tre fick svåra skottskador.

I två månader har rättegången om mordet och mordförsöken den 25 september 2016 pågått. En förhandling som präglats av känslan att både offer och vittnen vet betydligt mer än vad som sagts i rättssalen.

Inget ögonvittne pekar ut den åtalade 21-årige mannen som en av gärningsmännen på brottsplatsen.

När det under onsdagen var dags för slutpläderingar inledde kammaråklagare Lars Wilhelmsson med att rikta fokus på den så kallade tystnadskulturen som han menar råder i kriminella miljöer – att man av rädsla eller andra skäl inte vill samarbeta med polisen.

– Att de inte anger några namn under förhandlingen är inte samma sak som att de inte vet, säger kammaråklagare Lars Wilhelmsson.

Wilhelmsson pekade bland annat på vad anhöriga till offren sagt efter händelsen om vilka som var gärningsmän.

Utpekanden som egentligen inte borde ha något större bevisvärde eftersom de inte anförts under rättegången – men som Lars Wilhelmsson menar ändå måste tas i beaktande. Och därför har poliser fått vittna om vad de har hört sägas om mordet.

– I bristen på vittnesuppgifter har sådana här uppgifter betydelse, säger han.

Lars Wilhelmsson gick hårt åt faktumet att 21-åringen vägrat svara på frågor under förundersökningen – trots att drygt 1 500 frågor ställts under de 23 förhören. Och under rättegången har 21-åringen hänvisat till att han inte minns den aktuella dagen.

Efter dådet kunde polisens tekniker säkra 21-åringens DNA från två hylsor som hittades på brottsplatsen – dessa passar till en av pistolerna som använts vid dådet. En Makarov som polisen har i beslag.

En 28-årig man vittnade under rättegången om att han ihop med 21-åringen hanterat ett bylte med vad han uppfattade som tre skjutvapen någon timme före skottlossningen. En berättelse som lett till att han själv ställts inför rätta för grovt vapenbrott.

28-åringen uppger att han senare sett 21-åringen och några andra på skotrar – på väg mot Hermodsdal.

Tillsammans med detta har polisen tagit fram kameraövervakningsbilder från tre olika platser – som åklagaren menar visar 21-åringens resa från ett garage på Lindängen till Censorsgatan.

Det materialet menar 21-åringens försvarare Thomas Olsson inte visar någonting. Han köper att det eventuellt skulle kunna vara 21-åringen på de första bilderna från garaget, något Nationellt forensiskt centers analys visar är sannolikt.

– Men de övriga bilderna har så låg kvalité att de inte säger någonting, säger han.

Det vittne som pekar ut att 21-åringen skulle ha hanterat vapen före dådet är medåtalad, och hans uppgifter har därför lågt bevisvärde menar Olsson.

Vad gäller DNA-spåret på hylsorna menar Thomas Olsson att det inte säger något om vem som avlossade själva skotten – och heller inte binder 21-åringen till brottsplatsen.

21-åringen uppgav själv under rättegången att DNA-överföringen måste skett i ett helt annat sammanhang, när han fick ett skjutvapen förevisat av sin bror – som han fingrade på.

Thomas Olsson krävde därför att 21-åringen skulle frikännas och försättas på fri fot.

Kammaråklagare Lars Wilhelmsson menade tvärtom att 21-åringen ska dömas för en lång rad brott: ett mord, tre mordförsök, grovt vapenbrott – och framkallande av fara för annan mot en småbarnsfamilj som fick kulor in i bostaden.

Hade den åtalade varit över 21 år vid gärningstillfället hade inget annat straff än livstids fängelse varit aktuellt, menar Lars Wilhelmsson.

Men eftersom han bara var 19 år kan han räkna med en dryg tredjedels straffrabatt – vilket blir 14 års fängelse, utifrån Wilhelmssons beräkningar.

Efter förhandlingen beslutade tingsrätten att 21-åringen ska förbli häktad. Överläggningarna fortsätter nästa vecka, då rätten på nytt tar ställning till häktningsfrågan. Dom meddelas 7 juni.