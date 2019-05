Få snabbkoll – vi har valt ut några av dagens viktigaste nyheter.

Malmö

Ny metod för spritsmuggling avslöjad

Sex personer åtalas misstänkta för att ha fört in stora mängder alkohol från Tyskland och Danmark till Sverige. Det handlar om en ny smugglingsmetod, då de åtalade har fört in vin, sprit och öl via så kallad myrtrafik.

Så tjänar Malmökriminella miljoner – på sopor

Skrotbilar, miljöfarliga kylskåp och elektronikskrot. Avfall har blivit den tredje mest attraktiva handelsvaran för Europas kriminella nätverk.

Lomma

Lomma kan bygga nytt gymnasium i Lomma – eller i Lund

De närmaste åren behövs tusentals nya gymnasieplatser i Skåne. Lommas bidrag kan bli ett gymnasium i Alnarp med inriktning på miljö.

Skåne

Skånska vårdplatser till för tidigt födda kan halveras i sommar

I sommar måste antalet neonatalplatser dras ner i Lund eftersom det saknas sjuksköterskor. Det senaste året har bara åtta vårdplatser hållits öppna till för tidigt födda barn. Från nästa vecka handlar det om sex, kanske bara fyra.

Sport

Skånsk målvaktskamp inför VM

Sverigeettan Hedvig Lindahl hyllar FC Rosengårds Zecira Musovic och de andra konkurrenterna som vill åt hennes plats som förstaval i landslaget.