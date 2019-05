Det kan bli en rolig start på dagen med Zoo Fun..

Det är Susanne Berneklint som sadlar ut treåringen i dagens första löpning på Jägersro Galopp och det ser ut som en toppchans.

– Han är ute på ny distans (2400 meter) så det här ska bli intressant, säger Oscar Berneklint i stallet. Hästamningsmässigt ska han stå ”hela dagen”.

Zoo Fun gör årets andra start, i årsdebuten var han slagen med en längd av Plantstepsdream som imponerat under våren och visade 79 i sin senaste start. Visar Zoo Fun något liknande blir han mycket svårslagen i det inledande maidenlöpet.

– Det är en fin häst och jag hoppas att han ska vara gynnad av distansen.

Ett singelstreck?

– Det kan vara farligt att singelstrecka en häst som aldrig vunnit, man vet ju inte om han vill springa ensam. Men visst ska han räknas högt upp, sammanfattar Oscar Berneklint.

Vi tror att Zoo Fun bara är bäst, ett löp i kroppen och upp i en distans som borde gynna honom så vi inleder fräckt med ett singelstreck.

Vi kör en ännu tuffare inledning på det efterföljande V5–spelet där vi inleder med två singelstreck.

# Wing of Love (V5–1) var ute i Mowerina på Klampenborg senast, mycket lättare mot nu och en bra chans.

# Es Raco (V5–2) var mycket mer fokuserad när han utrustades med blinkers senast. Snabba 1000 meter passar perfekt och vi tror att han bara blåser ifrån fältet.

Med två inledande singelstreck har vi möjligheten att helgardera 2-årlöpet med fyra osynade unga hästar samt amatörlöpningen – och ändå har vi gott om streck i avslutningen.

Tipset, första start 12.20

Lopp 1: 6 Zoo Fun, 8 Sunlight, 3 Frasetti Cieli, outs: 1 Kissnfly.

Lopp 2: 5 Miss Chocolate, 4 Broughtons Story, 6 Aithusa, outs: 3 Frompariswithlove.

Lopp 3: 3 Layton, 1 Moneytalks, 8 Puyol, outs: 6 Labjaar.

Lopp 4: 1 Helsingline, 2 Walkabout, 6 Deep Grace, outs: 5 Across the Pond.

Lopp 5: 5 Wings of Love, 7 Bagre, 2 Simola, outs: 9 Stella Grande.

Lopp 6: 2 Es Raco, 5 Laudatur, 4 Lads Order, outs: 3 Moojim.

Lopp 7: 2 Easy Morris, 1 Drogheda, 4 Chesse Cake, outs: 5 Isla Bonita.

Lopp 8: 3 Clauses Madame, 6 Nerissa, 8 Itsakeeper, outs: 4 Sky Captain.

Lopp 9: 3 Walvis Bay, 4 Lilla Torg, 8 Intense Man, outs: 9 Francisca.

Lopp 10: 5 Djelano, 3 Wellington, 1 Saffiya, outs: 4 Katyusha.

Strykningar

Lopp 7: 3 Fairycake.

V4–systemet, 140 rader

Avd 1: 6 Zoo Fun (8 Sunlight, 3 Frasetti Cieli).

Avd 2: 3 Frompariswithlove, 4 Broughtons Story, 5 Miss Chocolate, 6 Aithusa (8 Loveatfirstsight, 1 Halv Tiger).

Avd 3: 1 Moneytalks, 2 Sarafina, 3 Layton, 4 Duke of Venice, 5 Bearhunter, 6 Labjaar, 8 Puyol (9 Momo Barone, 7 Zahraa).

Avd 4: 1 Helsingline, 2 Walkabout, 5 Across the Pond, 6 Deep Grace, 12 My Spirit (9 Soberana, 11 Blacklist).

V5–systemet, 224 rader

Avd 1: 5 Wings of Love (7 Bagre, 2 Simola).

Avd 2: 2 Es Raco (5 Laudatur, 4 Lads Order).

Avd 3: 1 Drogheda, 2 Easy Morris, 4 Cheese Cake, 5 Isla Bonita (2,1).

Avd 4: 1 Royal Starlight, 2 Rintintin, 3 Clauses Madame, 4 Sky Captain, 5 Moulin Magique, 6 Nerissa, 7 Philiango, 8 Itsakeeper (3,6).

Avd 5: 2 Pesadilla, 3 Walvis Bay, 4 Lilla Torg, 5 Turn the Page, 7 Hotcake, 8 Intense Man, 9 Francisca (10 Zewina Zaid, 1 Joy Boy).

LD–systemet, 3 kombinationer

LD–1: 3 Layton.

LD–2: 1 Helsingline, 2 Walkabout, 6 Deep Grace.

