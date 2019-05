Fotbollsglädje i växande Halör Cup

Halör Cup i Höllviken växer – efter att ha samlat unga fotbollsspelare i mer än 40 år så omfattar arrangemanget nu även äldre årskullar spelare och lockar tusentals besökare.

– Jag tränar sju pass i veckan. Det ger mig så mycket, det är mer än bara spelet. Det är gemenskapen med alla vänner, vi har laganda, säger Ellie Friis, som spelar i FC Hessleholm –04.

Hon började spela fotboll när hon var fyra år gammal. Nu går Ellie Friis i åttan i högstadiet på MFF-Akademien i Hässleholm och siktar på att bli fotbollsproffs.

– Vi är 21 killar och fem tjejer i min klass, i början var det lite tufft med killarnas jargong. Men nu har jag lärt mig av killarna att våga gå in mer i tacklingar.

Ellie Friis plan är att utvecklas i sin klubb och sen försöka komma så långt hon bara kan.

Hon är en av de många unga spelare från hela Sverige som deltar i Halör Cup och Halör Cup Invitational under Kristi Himmelsfärdshelgen. Halör Cup har tidigare bara tagit in tioåringar, men förra året utökades arrangemanget till att under namnet Halör Cup Invitational omfatta äldre flick- och pojklag (se faktaruta). Arrangemanget har också spridit sig rent geografiskt för att alla lag ska få plats att spela. Nu spelas vissa matcher i Vellinge och andra i Skanör- Falsterbo, berättar Annica Ekvall, som sitter i ett tält invid fotbollsplanen och säljer snacks och dricka. Hon är engagerad i Höllviken BK, och konstaterar att den här fotbollshelgen, som hon bedömer samlar minst 5 000 besökare per dag, är ett enormt arrangemang och samtidigt väldigt roligt:

– Många gånger är det första gången som de tio-åriga spelarna åker hemifrån och spelar. Det är ren fotbollsglädje! Och de äldre deltagarna får möta ett motstånd som de inte gör annars, från riktigt duktiga lagen från hela Sverige.