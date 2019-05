Kvinnor presterar bättre på hetare kontor

För Tom Chang, biträdande professor i företagsekonomi vid University of Southern California i Kalifornien i USA, var ämnet högst personligt. I över tio år hade han bråkat med sin fru om hur varmt de skulle ha det hemma. Till slut tog han med sig frågan till arbetet.

Tillsammans med Agne Kajackaite från tyska institutet WZB Berlin Social Science Center bestämde han sig för att ta reda på hur temperaturen påverkar en persons kognitiva prestation. De båda forskarna lät 543 tyska universitetsstudenter göra prov i olika temperaturer, från 16 grader upp till 33 grader. Resultaten, som publicerats i tidskriften Plos One nyligen, var slående.

En temperaturhöjning på knappt 6 grader motsvarade en prestationshöjning på 15 procent hos kvinnorna. Samtidigt försämrades männens insatser med 3 procent.

Chang har ingen direkt förklaring till resultatet, men det finns forskning som pekar på att fysiologiska skillnader mellan män och kvinnor gör att de trivs vid olika temperaturer.

Ibland påpekas att klädsel har stor betydelse – i det formella USA bär kvinnor ofta klänning eller armlös blus på kontoret medan män har en varmare kostym – men så var inte fallet när forskningen gjordes.

– Alla kom i shorts och t-shirt, säger Chang till tidningen The Washington Post om de tyska studenter som deltog i studien.

Vad ska man då dra för slutsatser av studien? Jo, att människor är olika och att samma temperatur inte passar alla, säger Chang. Samt att miljöfaktorer som just värme har stor påverkan på en persons produktivitet. Om en arbetsledare noterar att anställda har filtar vid skrivbordet, eller att de svettas genom kläderna, kan det vara läge att ändra temperaturen. På sikt kan Chang tänka sig arbetsplatser med olika temperaturzoner.

Förra sommaren orsakade Cynthia Nixon, skådespelerska och då Demokraternas kandidat till posten som delstaten New Yorks guvernör, stora rubriker när hennes team begärde att det skulle vara 24 grader i ett rum där en tv-sänd debatt skulle hållas. Arbetslivet är ”ökänt sexistiskt när det gäller temperaturer”, hette det i ett mejl från Nixonkampanjen till den arrangerande tv-kanalen, enligt tidningen The New York Times